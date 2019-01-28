На создание новой схемы преступников "вдохновила" трагедия в Магнитогорске

Газовые ЧП в стране активизировали не только специальные службы, но и мошенников. Для последних чужое горе – быстрый способ заработать. За баснословные деньги они подсовывают пенсионерам бесполезные приборы, выдавая их за газоанализаторы, которые не подключаются к газопроводу, а работают от обычной розетки.

Одну такую шайку предпринимателей схватил наряд ППС. Аферисты в синих спецовках разыгрывали целые спектакли перед беспомощными стариками. Под предлогом проверки газового оборудования они входили в дома и в доверие хозяев. Напоминали о недавних трагедиях, которые произошли из-за утечки газа, и как бы между прочим находили в квартире все признаки повторения ситуации. Но тут же сообщали, что есть чудо-прибор, который позволит этого избежать. И по счастливой случайности он у незваных гостей имелся при себе. Запуганные до смерти пенсионеры доставали кошельки и втридорога покупали газоанализаторы, которые при заказе через интернет стоят не больше 2 тыс. рублей. А с доставкой на дом через лжеспециалистов – в пять раз дороже.

Мошенники обходят лишь пожилых людей и действуют по инструкции, которая попала в руки к полицейским. Выйти на преступную группу удалось благодаря бдительному пенсионеру, который повелся на уловки и заявил об этом правоохранителям, передает НТВ. В своде правил есть "речевые модули", то есть рабочие фразы, которые стопроцентно действуют на доверчивых людей. Там же прописаны обязательные и нерекомендуемые жесты. Современные аферисты вооружились схемами НЛП (нейролингвистического программирования). С обманщиками всех поколений их объединяет отсутствие совести.