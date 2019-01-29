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Прибавка к пенсии зависит от профессии

Фото: www.globallookpress.com
Дополнительные деньги получат лишь избранные

В этом году россиян солидного возраста ожидает приятный сюрприз. Некоторые из них могут рассчитывать на лишние деньги, которые, кстати говоря, никогда не бывают таковыми.

Итак, чтобы получить двадцатипятипроцентную прибавку, нужно быть пенсионером, который трудился в сельской местности. Правда, одного этого условия недостаточно. Необходимо также иметь тридцатилетний стаж (не меньше) в определенной отрасли, находиться на заслуженном отдыхе, и при этом быть безработным, и проживать в селе.

Дополнительные средства появятся у бывших агрономов с агротехниками и агрохимиками, у шоферов с трактористами, у слесарей и механиков, ветеринаров, санитаров и фельдшеров. В списке есть экзотические профессии. Например, морзверобой в сельскохозяйственной артели. Полный перечень указан на сайте ПФР по Карелии.

Есть еще небольшие нюансы. Так, в стаж входят полтора года декретного отпуска, но не больше суммарных 6 лет, срок, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности, и ежегодный отпуск.

О своих правах следует заявить, если Пенфонд не имеет соответствующий сведений. И чем быстрее, тем лучше. Тем, кто напомнит о себе в течение этого года, уже с 1 января будет начисляться прибавка. Если прийти в ПФР позже, дополнительный доход появится только через месяц после обращения.  

Ксения АНДРЕЕВА
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