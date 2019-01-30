Два миллиона россиян потеряют часть пенсии

Решение сменить фонд обернется для многих потерей инвестиционного дохода за несколько лет

Россияне, которые перевели свои пенсионные накопления в другой фонд, могут потерять накопленные с инвестиций проценты в случае, если решат вновь уйти в другой НПФ.

В 2018 г. заявления о переводе пенсионных накоплений в другие фонды оформили 1,95 миллиона граждан. По данным Пенсионного фонда РФ – это в 3,2 раза меньше, чем было в 2017 году. "Больше всего из них (58,8%) касаются досрочных переходов из одного в другой НПФ, 36,9% заявлений – переходов из ПФР в НПФ. В 4,3% заявлений средства досрочно переводятся из НПФ в ПФР", – отмечается в сообщении.

Накопительная часть пенсии – 6% от зарплаты или другого дохода, которые в ПФР вносят работодатели или сами граждане, – поступают в управляющую госкомпанию. Таким образом, будущим пенсионерам гарантируется индексация как минимум на величину инфляции.

Сменить НПФ можно по желанию в любой момент. Однако переход с сохранением процентов возможен только один раз в пять лет. В обратном случае накопленные инвестиционные отчисления присваиваются предыдущему фонду.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2019 году.