Два миллиона россиян потеряют часть пенсии

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Россияне, которые перевели свои пенсионные накопления в другой фонд, могут потерять накопленные с инвестиций проценты в случае, если решат вновь уйти в другой НПФ.
В 2018 г. заявления о переводе пенсионных накоплений в другие фонды оформили 1,95 миллиона граждан. По данным Пенсионного фонда РФ – это в 3,2 раза меньше, чем было в 2017 году. "Больше всего из них (58,8%) касаются досрочных переходов из одного в другой НПФ, 36,9% заявлений – переходов из ПФР в НПФ. В 4,3% заявлений средства досрочно переводятся из НПФ в ПФР", – отмечается в сообщении.
Накопительная часть пенсии – 6% от зарплаты или другого дохода, которые в ПФР вносят работодатели или сами граждане, – поступают в управляющую госкомпанию. Таким образом, будущим пенсионерам гарантируется индексация как минимум на величину инфляции.
Сменить НПФ можно по желанию в любой момент. Однако переход с сохранением процентов возможен только один раз в пять лет. В обратном случае накопленные инвестиционные отчисления присваиваются предыдущему фонду.
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