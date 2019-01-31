Россиян обрадовали очередным повышением пособий

Размер социальных выплат в России с 1 февраля вырастет на 4,3%. Соответствующее решение принято в правительстве. Для кого-то эта прибавка окажется существенной, для кого-то – просто смешной. Все зависит от начальной суммы пособия.

Так, Герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы станут получать на почти 2,5 тыс. рублей в месяц больше. Если сейчас выплата им составляет 61 тыс. 81 руб., то с февраля она достигнет 63 тыс. 707 руб., передает "Российская газета".

Инвалидам войны добавили к ежемесячной выплате 223 руб. – до суммы 5 тыс. 403 руб.

Инвалидам по здоровью: первой группы – плюс 159 руб. (до 3 тыс. 785 руб.), второй группы и детям-инвалидам – плюс 111 руб. (до 2701 руб.), третьей группы – прибавят 89 руб., и их ежемесячная выплата составит 2162 руб.

На 4,3%, то есть на размер инфляции за 2018 г., увеличатся также выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации, компенсации на содержание собак-проводников, пособие беременной супруге военнослужащего-призывника.

Граждане, которым положено бесплатное лекарственное обеспечение, проезд, санаторно-курортное лечение и прочие блага, но которые предпочитают получать вместо них денежную компенсацию, тоже могут рассчитывать на прибавку к выплате – на тот же размер 4,3%.

В случае смерти пенсионера его родственники также получат повышенное пособие на достойные похороны – оно составит 5 тыс. 946 рублей, это на 245 руб. больше предыдущего размера выплаты.

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