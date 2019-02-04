Пенсии по-старому: кто начнет получать деньги уже в 55 и 60 лет

Некоторые россияне вовремя позаботились о безбедной старости

Повышение пенсионного возраста не коснется срока выплаты накоплений граждан в рамках проектов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Об этом заявили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что если человек заключил договор с Негосударственным пенсионным фондом (НПФ) до 31 декабря 2018 г., то никакие изменения его не коснутся: он начнет получать выплаты в 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины).

В настоящее время в стране копят на пенсию в различных НПФ 4,6 млн россиян, сообщил "Известиям" заместитель гендиректора НПФ "Благосостояние" Иван Волков. При этом около 1,5 млн граждан уже получают выплаты по этой системе: в 3 квартале прошлого года дополнительный доход пенсионера благодаря накоплениям в НПФ составлял в среднем 3,3 тыс. рублей в месяц.

Не исключено, что и граждане, присоединившиеся к НПО после 1 января 2019 г., когда в силу вступило новое пенсионное законодательство, также смогут начать получать выплаты из НПФ в 55/60 лет. Такая возможность сейчас обсуждается в правительстве. По мнению экспертов, это повысит интерес граждан к самой идее добровольных пенсионных накоплений.

Система НПО позволяет россиянам самостоятельно или вместе с работодателем делать добровольные отчисления в НПФ, из которых по достижении пенсионного возраста человек будет получать ежемесячные денежные выплаты.

Напомним, что НПФ также распоряжаются средствами граждан, скопившимися в рамках действовавшей до 2014 г. накопительной пенсионной системы. На эту часть денег описанная выше мера не распространяется.

С 2019 г. в России постепенно повышается возраст выхода на заслуженный отдых. В 2028 г. он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.