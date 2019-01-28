Раскрыто влияние брака на здоровье пенсионеров

Отсутствие второй половинки может радикально изменить жизнь

Семейные отношения самым серьезным образом влияют на состояние человека – как на физическое, так и на психическое.

К такому выводу пришли ученые, исследовавшие пожилых людей в Великобритании и США. Они выяснили, что пожилые люди, которые имеют семью, гораздо бодрее и здоровее своих одиноких ровесников: они лучше справляются с повседневными делами, более подвижны, а мужчины при этом имеют более крепкое рукопожатие, отмечает PLOS One

Эксперты считают, что это происходит из-за того, что супруги поддерживают друг друга и вместе ведут здоровый образ жизни.

При этом ученые обращают внимание на тот факт, что в настоящее время возраст вступления в брак существенно повысился. Более того, растет и доля тех людей, которые никогда не создавали семью и не собираются делать этого.

Медики предупреждают, что в свете новых исследований, такое положение дел может самым печальным образом сказаться на здоровье популяции в целом, и советуют не пренебрегать старым добрым институтом брака – хотя бы для того, чтобы в пожилом возрасте оставаться здоровыми и активными.