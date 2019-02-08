Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван способ увеличить пенсию

Фото: www.globallookpress.com
Россиянам рекомендуют контролировать начальство, чтобы обеспечить себе счастливую старость

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что добиться более высоких пенсионных выплат можно довольно легкими способами.

Повлиять на их размер удастся, если получать "белую зарплату". Официальное трудоустройство гарантирует, что у человека будет страховая пенсия, потому что работодатель платит за сотрудника взносы в государственные внебюджетные фонды.

Тем не менее необходимо, чтобы эти выплаты происходили не менее 15 лет. При этом в ПФР советуют проверять лицевой счет на сайте организации или в местном отделении, чтобы знать, действительно ли денежные средства отчисляются. Некоторые работодатели пренебрегают этой обязанностью, передает "Российская газета".

Размер выплат можно увеличить с помощью добровольных отчислений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Однако это доступно лишь определенным группам – предпринимателям, адвокатам, гражданам РФ, которые трудятся в других странах, и тем, на кого ОПС не распространяется. Так, за неработающую домохозяйку вносить деньги может ее муж.

Государственная программа софинансирования пенсионных накоплений, как отмечает портал URA.RU, также позволяет откладывать деньги на безбедную старость.

По информации агентства РИА ФАН, люди, которые уже вышли на пенсию или только к этому готовятся, могут сделать справку о самой высокой зарплате за любые 5 лет, но не раньше 2002 года.

Также можно пересчитать пенсию за периоды ухода за детьми, при переезде на Крайний Север или в приравненные районы, а также если количество нетрудоспособных членов семьи изменилось. Более того, выплата будет выше, сообщает издание "Царьград", если человек решит оформить ее спустя несколько лет после достижения пенсионного возраста. 

С 2019 г. в России постепенно повышается возраст выхода на заслуженный отдых. В 2028 г. он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Испанцы потребовали вернуть Россию в Совет Европы

Мадрид напомнил европейцам о правах человека

США отказали Польше в просьбе о ракетах

Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей