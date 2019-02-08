Россиянам рекомендуют контролировать начальство, чтобы обеспечить себе счастливую старость

В Пенсионном фонде РФ рассказали, что добиться более высоких пенсионных выплат можно довольно легкими способами.

Повлиять на их размер удастся, если получать "белую зарплату". Официальное трудоустройство гарантирует, что у человека будет страховая пенсия, потому что работодатель платит за сотрудника взносы в государственные внебюджетные фонды.

Тем не менее необходимо, чтобы эти выплаты происходили не менее 15 лет. При этом в ПФР советуют проверять лицевой счет на сайте организации или в местном отделении, чтобы знать, действительно ли денежные средства отчисляются. Некоторые работодатели пренебрегают этой обязанностью, передает "Российская газета".

Размер выплат можно увеличить с помощью добровольных отчислений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Однако это доступно лишь определенным группам – предпринимателям, адвокатам, гражданам РФ, которые трудятся в других странах, и тем, на кого ОПС не распространяется. Так, за неработающую домохозяйку вносить деньги может ее муж.

Государственная программа софинансирования пенсионных накоплений, как отмечает портал URA.RU, также позволяет откладывать деньги на безбедную старость.

По информации агентства РИА ФАН, люди, которые уже вышли на пенсию или только к этому готовятся, могут сделать справку о самой высокой зарплате за любые 5 лет, но не раньше 2002 года.

Также можно пересчитать пенсию за периоды ухода за детьми, при переезде на Крайний Север или в приравненные районы, а также если количество нетрудоспособных членов семьи изменилось. Более того, выплата будет выше, сообщает издание "Царьград", если человек решит оформить ее спустя несколько лет после достижения пенсионного возраста.

С 2019 г. в России постепенно повышается возраст выхода на заслуженный отдых. В 2028 г. он составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.