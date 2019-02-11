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Некоторые россияне останутся без пенсий

Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеРоссиянам разрешили "покупать" пенсию
Отдельным категориям граждан могут отказать в начислении пособия по старости

Чтобы при выходе на пенсию получить заслуженное вознаграждение, россиянам нужно будет соблюсти минимальные требования. В противном случае они рискуют остаться без выплат. 

Социальная пенсия 

Для начисления социальной пенсии важно иметь за плечами не только положенный трудовой стаж, но и "нажить" соответствующее количество баллов.

Фото: www.globallookpress.com

Сейчас достаточно накопить 10 лет стажа и 16,5 балла, осведомляют "Аргументы и Факты". С каждым годом эта пропорция увеличивается. В 2020 г. она составит 11 лет и 18,6 балла, а к 2025 г. – 15 лет и 30 баллов. Данная тенденция продолжится и после.

Пенсия по старости 

Фото: www.globallookpress.com

Если пенсионер не доработал до необходимого стажа или ему не хватило баллов, не беда. Даже в этом случае ему положена пенсия по старости, но есть одно но. Камнем преткновения является трудоустройство. И женщинам за 60, и мужчинам за 70 нельзя одновременно получать зарплату и социальную выплату, так что надо будет выбирать между заслуженным отдыхом и профессиональной деятельностью.

Проблемы с трудовой книжкой 

Фото: www.globallookpress.com

Еще одним поводом для отказа могут стать неточности в трудовой книжке и отсутствие важных документов для доказательства трудового стажа. Без бумажки также лишаются социальной пенсии инвалиды 1-й, 2-й или 3-й групп, а также инвалиды с детства и дети-инвалиды. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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