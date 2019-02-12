Россиянам разрешили "покупать" пенсию

Чтобы получать больше, придется заплатить

Пожилым гражданам, которым не хватает стажа для начисления страховой пенсии, предоставили возможность докупить недостающие баллы. Каждый дополнительный год стажа стоит примерно вдвое больше средней пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.



Достижение пенсионного возраста является недостаточным условием для того, чтобы получать от государства ежемесячные страховые выплаты. Помимо этого необходимо также накопить хотя бы минимум трудового стажа и пенсионных баллов. По состоянию на 2019 г. это 10 лет и 16,2 балла, передают "Аргументы и факты".

Тем гражданам, которым недостает баллов или стажа, государство предлагает поработать еще пять лет. Если за истекшее время не удается сделать и этого, пенсионеру назначают не страховую, а социальную пенсию, которая на несколько тысяч рублей в месяц меньше.

Однако власти предоставили россиянам возможность заполучить недостающие баллы и стаж. Для этого нужно стать участником добровольного пенсионного страхования, то есть самостоятельно сделать взносы в бюджет ПФР.

Обычно при системе обязательного страхования взносы в Пенсионный фонд за сотрудников делает работодатель, а индивидуальные предприниматели платят за себя сами. Если же человек не был трудоустроен официально или не регистрировал свою предпринимательскую деятельность, то ПФР не получил за него необходимой суммы отчислений, а потому и не имеет возможности выплачивать полноценную пенсию.

Как пояснили в Пенсионном фонде РФ, стоимость страхового года рассчитывается по простой формуле: размер минимальной зарплаты умножается на 22%, а затем умножается на 12 месяцев. Поскольку по состоянию на 2019 г. МРОТ составляет 11,28 тыс. руб., купить дополнительный год к пенсионному стажу можно за 29,779 тыс. рублей.

Баллы начисляются автоматически по мере накопления стажа. Таким образом, приобретая страховой год, человек одновременно покупает и чуть больше одного пенсионного балла. У этой схемы, правда, имеются свои ограничения. По закону докупить можно не более половины стажа, то есть в нынешних реалиях – не более пяти лет.

Чтобы совершить соответствующую сделку с государством, нужно подать заявление в отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства и заплатить недостающие страховые взносы до 31 декабря того года, который человек желает зачесть себе в стаж.

Как много людей в РФ воспользовались такой процедурой, в Пенсионном фонде не уточняют. Очевидно, популярностью подобная услуга пользуется у тех граждан, у кого разрыв между страховой и социальной пенсией максимален.