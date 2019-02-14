Россияне узнают размер будущей пенсии заранее

Можно будет заблаговременно узнать, на что рассчитывать в старости

Жители страны, которым до выхода на пенсию еще работать и работать, смогут задолго до ухода на заслуженный отдых выяснить, сколько им будет платить государство. Соответствующую услугу в скором времени будет предоставлять Пенсионный фонд РФ.



"Мы собираемся запустить проект "Моя пенсия", чтобы вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций",

– рассказал глава ведомства Антон Дроздов. Его слова приводит ТАСС.

При помощи специальных компьютерных алгоритмов будет произведен расчет, который позволит рассказать россиянам, "какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объеме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования", отмечает "Вечерняя Москва".

"Моя пенсия" станет адресным просветительским проектом. Помимо роботов, в нем будут участвовать волонтеры, которые смогут ответить всем интересующимся на вопросы о пенсионной системе.

Рассказывая о проекте, Дроздов сравнил их с практикой почтовой рассылки, которая существовала в РФ некоторое время назад. В декабре прошлого года глава ПФР впервые анонсировал возрождение "писем счастья", которые будут оповещать граждан о размере их пенсионных накоплений. Дроздов предлагал организовать такую рассылку россиянам с 45 лет и отправлять им сведения о пенсии каждые три года.

Выступая на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи, руководитель пенсионного ведомства также рассказал, что пенсионный ликбез планируется начинать со школьной скамьи.

"Мы порядка восьми лет издаем учебное пособие для старших школьников, для студентов колледжей (о пенсионной системе), оно очень простое. Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда. Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту", – цитирует Дроздова портал Banki.ru.

С 1 января 2019 г. в России вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Повышение будет поэтапным и продлится до 2028 года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала года были проиндексированы на 7,05%. Увеличение в среднем по стране составило 1 тыс. руб., до 15,4 тыс. рублей.