Эксперты увидели опасность в новой задумке Минтруда

Бумажные трудовые договоры уходят в прошлое. В 2020 г. в России начинается перевод на цифру и этой сферы жизни. Сначала, к счастью, в виде эксперимента, в рамках которого по распоряжению Минтруда несколько компаний будут нанимать персонал уже на основании электронных договоров. Это позволит выявить "дыры" в новой инициативе и обезопасить россиян от злоупотреблений, считает эксперт в сфере информационной безопасности Александр Колесников.

Главный вопрос – создать такую систему хранения и защиты договоров, чтобы к ним не было одностороннего доступа даже у руководителя компании.

"Мы же прекрасно знаем, что эти договоры периодически изменяются работодателями. Пока нет понимания, как это будет происходить, когда документ станет исключительно электронным. Нет ясности, кто будет иметь доступ к таким документам, в частности, к их редактированию", – рассказал эксперт в интервью "URA.RU".

Проблема не только в том, что руководитель может захотеть пополнить список обязанностей сотрудника уже после приема на работу. Он может вообще "поправить" его трудовую историю, лишив его стажа, а, соответственно, и законной пенсии.

Пока предполагается, что все трудовые договоры будут тут же поступать в базу Пенсионного фонда. Это поможет защитить сотрудника от произвола работодателя. Но как защитить базы ПФР от кибервзломщиков – этот вопрос еще предстоит решить.

Полный перевод кадрового документа оборота в электронный вид планируется завершить в 2027 году.