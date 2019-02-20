Пенсионерам и многодетным подкинут денег

Сразу нескольким категориям граждан повысят выплаты

В России уже в этом году будет в очередной раз проведена индексация пенсий. Выплаты будут увеличены, и "людям вернут деньги". С таким заявлением в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.



"Нельзя отказывать людям в помощи из-за несоответствия каким-то формальным критериям программ. Многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышает прожиточный минимум. Люди почувствовали себя обманутыми. Нужно было учитывать нюансы, возникшую несправедливость надо устранить",

– отметил глава государства.

По его словам, необходимо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год.





В своем выступлении президент также затронул тему поддержки семей. Он предложил с 1 января 2020 г. повысить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Этой льготой, по его данным, смогут воспользоваться около 70% семей. В настоящий момент суммы выплат зависят от региона, в среднем это 11 тыс. рублей, что явно недостаточно для того, чтобы семьи могли ни в чем не нуждаться.

По предложению российского лидера семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета для погашения ипотеки. "С учетом нестабильности макроэкономической ситуации в стране, ростов доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. Напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита", – отметил глава государства.

Помимо этого президент предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми, передает телеканал "360". По словам Путина, обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей. Наконец, прозвучало предложение увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми.