Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пенсионерам и многодетным подкинут денег

Фото: www.globallookpress.com
Сразу нескольким категориям граждан повысят выплаты

В России уже в этом году будет в очередной раз проведена индексация пенсий. Выплаты будут увеличены, и "людям вернут деньги". С таким заявлением в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя отказывать людям в помощи из-за несоответствия каким-то формальным критериям программ. Многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышает прожиточный минимум. Люди почувствовали себя обманутыми. Нужно было учитывать нюансы, возникшую несправедливость надо устранить",

отметил глава государства.

По его словам, необходимо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год.

 Фото: Агентство городских новостей  

В своем выступлении президент также затронул тему поддержки семей. Он предложил с 1 января 2020 г. повысить выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Этой льготой, по его данным, смогут воспользоваться около 70% семей. В настоящий момент суммы выплат зависят от региона, в среднем это 11 тыс. рублей, что явно недостаточно для того, чтобы семьи могли ни в чем не нуждаться.

По предложению российского лидера семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета для погашения ипотеки. "С учетом нестабильности макроэкономической ситуации в стране, ростов доходов государства считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. Напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тыс. рублей из ее ипотечного кредита", – отметил глава государства.

Помимо этого президент предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми, передает телеканал "360". По словам Путина, обновленная программа льготной ипотеки для семей с детьми может охватить 600 тыс. семей. Наконец, прозвучало предложение увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей