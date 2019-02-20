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Силуанов высказался о повышении пенсий

Фото: www.globallookpress.com
Прибавка вырастет на порядок

В этом году доиндексация выплат россиянам солидного возраста сверх прожиточного минимума обойдется стране в солидную сумму – в 15-20 млрд рублей. И Пенсионный фонд РФ имеет такие финансовые возможности, заверил глава Минфина России Антон Силуанов.

Всего же, отметил он, в ближайшие шесть лет на задачу, которую поставил перед правительством президент Владимир Путин, будет израсходовано в разы больше – порядка 160 млрд рублей. Следующая пенсия уже будет получена с учетом скорректированной индексации, пояснил первый вице-премьер, прокомментировав сегодняшнее послание главы государства о совершенствовании пенсионного законодательства.

"Они были доработаны, исходя из тех вопросов, с которыми сталкиваются пенсионеры в текущем году. Имеется в виду, что пенсионеры, которые имеют невысокие пенсии и получают пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, на которую рассчитывали. Президент дал четкое указание, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума",

заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". 

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, индексацию пенсий, которую должно предварить доведение выплат до прожиточного минимума,  ранее пообещал российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что "людям вернут деньги" посредством увеличения пособий. 

Ксения АНДРЕЕВА
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