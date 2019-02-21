Пенсионеров спасли от долговой ямы

Глава государства запретил обирать должников, живущих только социальные выплаты

Хорошая новость для россиян на заслуженном отдыхе: их избавят от финансовых обязательств.

Об этом свидетельствует документ, который появился на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки внесены в закон "Об исполнительном производстве". В нем теперь прописан запрет на взыскание долгов с ряда соцвыплат, что заверено "автографом" главы государства Владимиром Путиным.

Благодаря изменениям приставы не смогут блокировать счета, на которые перечисляются пенсии, пособия, в том числе единовременные, выплаты по потере кормильца и пострадавшим от ЧС. Нельзя будет арестовывать также деньги материнского капитала. Таким образом, людей, чьи доходы состоят только из пенсий и пособий, уберегут от попадания в долговое рабство.

Правда, нововведения войдут в нашу жизнь не сразу, а через год с лишним. Законную силу инициатива обретет 1 июня 2020 года.