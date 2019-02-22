Судьбу пенсионеров решат на голосовании

Новый принцип исчисления выплат улучшит жизнь миллионам россиян

Совершенствование пенсионной системы – тема номер один в российской повестке последних дней. Проиндексировать социальные выплаты на 2% предложили в Министерстве труда и социальной защиты.

Инициатива, если ее одобрят, коснется без малого четырех миллионов россиян солидного возраста и начнет действовать с 1 апреля. При этом размер пенсий достигнет 9266 рублей, сказано в соответствующем документе, которому предстоит пройти общественное обсуждение, пояснили в ведомстве.

Ежегодно 1 апреля пенсии россиян индексируются. Если сравнить показатели последних двух лет, то можно проследить увеличение прожиточного минимума людей на заслуженном отдыхе: с 8315 рублей до 8483 рубля. Поэтому в министерстве не видят никаких преград для претворения в жизнь вышеизложенного предложения.

На прибавку могут рассчитывать не только возрастные пенсионеры, а также военные и родные участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и их семьи, космонавты и летчики-испытатели.

До конца года на индексацию будет потрачено 7 млрд рублей.



