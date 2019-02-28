Часть пенсионеров получит щедрую надбавку

На дополнительные выплаты смогут рассчитывать некоторые труженики села

Правительство РФ может увеличить пенсионные выплаты сельским бухгалтерам и экономистам. С соответствующим предложением в кабинет министров обратился сенатор Сергей Леонов.



Член Совета Федерации посчитал несправедливым, что фиксированная выплата к страховой пенсии, которую в настоящий момент получают жители сельской местности, достается не всем. Она устанавливается в соответствии с перечнем, в который занесены далеко не все профессии и специальности, отмечает РИА ФАН.

К примеру, такие должности, как бухгалтер или экономист, не включены в данный список, поскольку люди этих специальностей не работали непосредственно в поле или с животными. В итоге бывшие сотрудники колхозной бухгалтерии или экономических отделов сельхозпредприятий обращаются к народным избранникам с просьбой устранить несправедливость.

"Они вносили довольно весомый вклад в то, чтобы предприятия не развалились, на них были все договоры, подрядчики. Их вклад ничуть не меньше, чем у тех, кто работал в поле, с животными или на другой должности",

– рассказал сенатор в беседе с "Парламентской газетой".

Леонов призвал включить указанные категории граждан в список людей, которым положены надбавки, а также заложить в бюджет Пенсионного фонда РФ средства на доплату.

Тем временем глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что правительство оперативно подготовило процедуру перерасчета пенсий для тех россиян, кто получал выплату ниже прожиточного минимума. Изменение коснется более 4 миллионов человек. Их пенсии будут до 1 июля пересмотрены в сторону увеличения. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, передает "Российская газета".

С этого года власти направили дополнительные меры поддержки пожилым жителям села. Надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности, получили свыше 803 тысяч человек. Право на доплату предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать в сельской местности. В-третьих, он не должен работать.