Пенсионеров ждут приятные бонусы

Миллионам граждан будут доплачивать

Пенсионные вопрос, на который обратил внимание президент Владимир Путин, всплывает в парламентской повестке практически каждый день. Так, сегодня, стало известно о том, что до 1 июля россияне на заслуженном отдыхе могут рассчитывать на надбавку, обрадовал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, социальная доплата коснется более 4-х млн россиян, передает ТАСС.

"Это им будет приятный сюрприз, – резюмировал Рязанский, отметив. – Что касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, то это норма закона, эти законы уже есть, я так понимаю, что правительство оперативно подготовило методику перерасчета".

С усложненной версией перерасчета могут столкнуться льготники. Например, если пенсионер является ветераном труда, блокадником или инвалидом. Сенатор подчеркнул, что главная задача сейчас – подтянуть выплаты россиянам солидного возраста до прожиточного минимума, а страховая часть и соцвыплаты будут проиндексированы, обеспечив тем самым дополнительную прибыль.

Таким образом, поручение главы государства, которое он озвучил в своем послании Федеральному Собранию, исполняется в кратчайшие сроки. Ранее говорилось о приятном сюрпризе, который, вполне возможно, правительство преподнесет сельским пенсионерам.