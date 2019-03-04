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Прибавку к пенсии съела инфляция

Фото: Интерпресс/ТАСС
НПФ не оправдали доверия граждан

Пенсионные накопления граждан стремительно улетучиваются. По данным Ассоциации Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), прибыль от вложения средств будущих пенсионеров в конце прошлого года составила всего 5,22%, хотя еще в середине 2018 г. доходность составляла в среднем 5,42%. При этом инфляция только растет.

Точные данные о доходности частных фондов от инвестирования пенсионных накоплений россиян появятся лишь в апреле текущего года. Но исследования показывают, что понижающая тенденция сохраняется. Скорее всего, за 1 квартал 2019 г. прибыль не превысит 5,12%. Тогда как уровень ожидаемой инфляции, по самым оптимистичным прогнозам, – 6%, пишут "Известия".

Таким образом, НПФ не смогли сберечь средства, которые им доверили будущие пенсионеры.

Фото: Утро.ру

Впрочем, эксперты уверяют, что гражданам, наоборот, повезло: НПФ не рискуют деньгами, вкладываясь в малодоходные, но надежные активы.

"Все НПФ и управляющие компании ожидали кризиса в прошлом году. Все отдали предпочтение инвестированию в самые защищенные бумаги, такие как ОФЗ. Отсюда и доходность ниже инфляции", – пояснил эксперт УК "Солид Менеджмент" Сергей Звенигородский.

Интересно, что так называемые "молчуны", то есть россияне, которые не стали выбирать негосударственный фонд для инвестиции пенсионных накоплений, оказались даже в более выигрышном положении. Распоряжающийся их деньгами ВЭБ увеличил эти средства в прошлом году примерно на 6,07%. Впрочем, год назад эта цифра была заметно выше.

Данные пенсионные накопления возникли в результате действовавшей в РФ до 2014 г. накопительной пенсионной системы. Сейчас эти средства "заморожены" до 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ
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