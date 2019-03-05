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Закон о пересчете пенсий примут в марте

Фото: www.globallookpress.com
В Госдуме наметили график рассмотрения правительственной инициативы

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума обсудят в нижней палате парламента уже в марте. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Первое чтение – 12-го числа, 19-го – второе чтение, 21-го - третье", – уточнил он.

Если все пройдет по этому графику, то уже 27 марта документ смогут рассмотреть в Совете Федерации, приводит "Российская газета" слова Володина.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Согласно инициативе правительства неработающие пенсионеры должны получать прежние социальные доплаты даже после того, как после индексации размер их пенсии превысил уровень прожиточного минимума по региону. О необходимости пересчета заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 20 февраля.

Изначально рассмотрение законопроекта было запланировано на апрель, но на дополнительном заседании Совета Думы 5 марта депутаты приняли решение включить вопрос в мартовскую повестку.

Недополученные с 1 января 2019 г. средства пенсионерам будут компенсированы. Подавать заявление на перерасчет не придется, оно пройдет автоматически.

Николай ВИКТОРОВ
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