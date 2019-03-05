Закон о пересчете пенсий примут в марте

В Госдуме наметили график рассмотрения правительственной инициативы

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума обсудят в нижней палате парламента уже в марте. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Первое чтение – 12-го числа, 19-го – второе чтение, 21-го - третье", – уточнил он.

Если все пройдет по этому графику, то уже 27 марта документ смогут рассмотреть в Совете Федерации, приводит "Российская газета" слова Володина.

Согласно инициативе правительства неработающие пенсионеры должны получать прежние социальные доплаты даже после того, как после индексации размер их пенсии превысил уровень прожиточного минимума по региону. О необходимости пересчета заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 20 февраля.

Изначально рассмотрение законопроекта было запланировано на апрель, но на дополнительном заседании Совета Думы 5 марта депутаты приняли решение включить вопрос в мартовскую повестку.

Недополученные с 1 января 2019 г. средства пенсионерам будут компенсированы. Подавать заявление на перерасчет не придется, оно пройдет автоматически.