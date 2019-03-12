Володин вступился за малоимущих пенсионеров

В Госдуме назвали недопустимой критику в адрес россиян, получающих маленькую пенсию

Малоимущие пенсионеры – самая незащищенная социальная группа граждан в РФ, их тяжелой жизни нужно сочувствовать, а не унижать. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 12 марта, во время обсуждения законопроекта о пересчете размера доплат к пенсиям.

Володин напомнил, что большинство россиян, попадающих под действие этого закона, "либо были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где заработная плата была очень маленькая". Критиковать их за это недопустимо. Между тем, некоторые народные избранники позволяют себя некорректные высказывания.

"Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах", – подчеркнул спикер.

Володин призвал и депутатов Госдумы, и членов региональных законодательных собраний уважительно относиться к людям, которые их избирали, чтобы коллегам не приходилось за них краснеть.

"Потому что реально стыдно за то, что человек, депутат, так вот рассуждает", – отметил председатель ГД.

Ранее депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию в России получают лишь тунеядцы и алкоголики. Позже он извинился за свои слова.

Законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума был принят Госдумой в первом чтении 12 марта. Документ, разработанный правительством по инициативе президента, предусматривает, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат.

Ожидается, что инициатива будет окончательно одобрена на следующей неделе. Одновременно депутаты одобрили решение компенсировать неработающим пенсионерам недополученные средства с 1 января 2019 года. Перерасчет будет произведен автоматически.