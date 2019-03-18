Пенсионеры озолотятся через две недели

С 1 апреля пожилые россияне получат прибавку

Правительство РФ приняло решение увеличить социальные выплаты. Размер прибавки не превысит 2%. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.



"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля социальных пенсий в размере 1,02",

– говорится в тексте документа, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Правительство дало указание Пенсионному фонду России проинформировать об изменениях свои региональные отделения. После повышения средний размер социальной пенсии достигнет 9,26 тыс. рублей. То есть выплаты вырастут меньше чем на 200 рублей.

Тем временем законопроект, предполагающий повышение пенсий россиянам сверх прожиточного минимума, допущен ко второму чтению. Из документа следует, что социальные доплаты пенсионерам пересчитают без учета текущей индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, получатели социальных пенсий будут всегда обеспечены материальной помощью, размер которой превысит сумму прожиточного минимума, установленного в каждом отдельном регионе.

О необходимости перерасчета пенсий заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 20 февраля. Недополученные с 1 января 2019 г. средства пенсионерам будут компенсированы. Подавать заявление на перерасчет не придется, оно пройдет автоматически.

Реальный размер пенсии в России по итогам января 2019 года вырос на 0,8%, сообщает Росстат. В денежном эквиваленте размер пенсий россиян в первом месяце составил 14,1 тыс. рублей. По сравнению с январем 2018 года показатель вырос на 5,8%.

С 1 января на 7% повысились пенсии по старости. В среднем они выросли на 1 тыс. рублей. Точная сумма надбавки рассчитывалась индивидуально в зависимости от стажа пенсионера и величины его зарплаты во время трудовой деятельности. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам. Общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в 2019 г., может составить 25,9 млрд руб., сообщили в правительстве.

Дополнительные меры поддержки были направлены пожилым жителям села. Надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности, получили свыше 803 тысяч человек. Право на доплату предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать в сельской местности. В-третьих, он не должен работать.