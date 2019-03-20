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В России приняты новые правила повышения пенсий

Фото: www.globallookpress.com
Минтруд изменил порядок обращения за социальной доплатой

Правительство собирается ввести в действие новую схему выплаты надбавок пожилым гражданам. Благодаря ей финансовая помощь пенсионерам станет более ощутимой.

Проект приказа об изменениях в правила обращения за социальной доплатой к пенсии подготовлен Министерством труда и социальной защиты РФ. Его текст размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ служит дополнением к принятому накануне закону о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Сейчас в РФ действует порядок, согласно которому социальные доплаты устанавливаются лишь при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума в регионе его проживания. Однако теперь эту схему изменят.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Для начала будет установлена социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до регионального уровня прожиточного минимума. И только после этого будет производиться индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат, сообщает "Российская газета".

"Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ (компенсационная выплата гражданам за счет средств федерального бюджета; не зависит от наличия пенсии. – Прим. "Утро.ру") в текущем году",

– говорится в пояснении.

На практике это будет выглядеть так. Например, пожилой человек получает ежемесячную пенсию 8 тыс. рублей, а уровень прожиточного минимума в его регионе составляет 10 тыс. рублей. В этом случае социальная доплата составит 2 тыс. рублей. В следующем году пенсия будет проиндексирована на 7%, то есть она выросла бы у такого пенсионера на 560 рублей. Прожиточный минимум при увеличении, например, на 2% достигнет 10,2 тыс. рублей. Сейчас бы пенсионер получил доплату до уровня прожиточного минимума не 2 тыс., а 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10,404 тыс. рубля.

Благодаря новому порядку пенсионер будет каждый месяц получать доплату до 10 тыс. рублей, после чего индексация в 560 рублей будет прибавляться к прожиточному минимуму. В случае индексации пенсий и прожиточного минимума на те же 7% и 2%, пенсионер получит уже более 11 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение увеличить социальные выплаты на 2% с 1 апреля. О необходимости перерасчета пенсий заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 20 февраля. Недополученные с 1 января 2019 г. средства пенсионерам будут компенсированы. Подавать заявление на перерасчет не придется, оно пройдет автоматически.

Андрей ФИЛАТОВ
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