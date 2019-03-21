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Россияне получат значительную надбавку к пенсии

Выплаты будут превышать прожиточный минимум

Пожилые люди ощутят большую финансовую помощь благодаря новой схеме выплаты надбавок. Для этого в регионах сначала установят социальные доплаты, чтобы поднять пенсии до необходимого уровня. После этого этапа пройдет индексация средств.

Как отмечает агентство РИА Новости, предпринятые меры позволят неработающим людям получать пенсию выше уровня прожиточного минимума на сумму индексации ежегодно. Проект в скором времени должен одобрить Совет Федерации. 

По информации телеканала "360", подобная методика будет использоваться для начисления выплат малообеспеченным пенсионерам. Как напоминает телеканал "МИР24", проект перерасчета пенсий начали разрабатывать после соответствующего заявления президента РФ Владимира Путина во время послания Федеральному Собранию 20 февраля. 

Полина ИВАНОВА
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