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Не до смеха: с 1 апреля пересчитают пенсии

Фото: www.globallookpress.com
Вступающие в силу законы затронут также автовладельцев и предпринимателей

Долгожданное повышение пенсий осчастливит 4 млн граждан России, которые получают только социальные пособия и поэтому остались без январской индексации. Положенные им выплаты вырастут с 1 апреля на 2%.

Так, инвалиды I группы получат прибавку в размере 207 рубл., инвалиды II и III группы –  103 и 88 рубл. соответственно. Ликвидаторам последствий чернобыльской аварии добавят 259 рубл., несовершеннолетним сиротам – 207 руб. в месяц.

Кроме того, с 1 апреля изменится перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых ставкой НДС в размере 10%. Для отчетности в ФНС появится новый формат счета-фактуры. Для уведомлений об освобождении от НДС тоже вводятся  новые бланки. С этого времени старые уведомления приниматься уже не будут.

Фото: www.globallookpress.com

Форма деклараций для компаний также будет другой. Отчитаться по-новому придется уже за первый квартал текущего года, для этого компаниям придется срочно перенастроить свои учетные программы.

Что касается частных граждан, то со 2 апреля они получат право выбирать страховую компанию для покупки полиса ОСАГО через системы Российского союза автостраховщиков "Е-Гарант" для электронных документов и "Единый агент" – для бумажных, сообщают "Вести". Раньше у автовладельцев такого выбора не было. При этом коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля). Если к этому дню у автовладельца их окажется несколько, учитываться будет самый низкий.

Помимо этого, с середины месяца в РФ начинается второй этап перехода на цифровое телевидение. С 15 апреля аналоговый сигнал будет отключен в Амурской, Ивановской, Кировской, Кемеровской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях; в республиках Калмыкия, Мордовия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Удмуртия и Чувашия; в Ставропольском крае, Ямало-Ненецкий автономном округе, а также в Москве и Подмосковье. 

Вера СВЕТЛОВА
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