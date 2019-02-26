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Весна приготовила неприятный сюрприз для дачников и водителей

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
С 1 марта вступают в силу новые законы

Самострою объявлен бой. Отныне все желающие возвести дом на собственной земле будут обязаны сначала сообщить об этом в соответствующие органы. Причем предоставить план с размерами постройки – не выше 20 м, этажностью – не более 3-х, данными будущего владельца – он может быть только один, пишет "Пронедра".

При этом важно, чтобы земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, считался садоводческим. На участке, отнесенном к огородному некоммерческому товариществу, жить будет нельзя, соответственно, строить что-то, кроме сарая и бани, тоже. Официальное разделение на сады и огороды начнется также этой весной.

Для граждан, выращивающих на своих участках овощи-фрукты-зелень и продающих излишки на рынках и около вокзалов, тоже вводится новое правило. Теперь они обязаны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, платить 29 354 руб. в год и получать патент. Если выручка с продаж вдруг превысит 300 тыс. руб., 1% также придется перечислить в госказну. Зато есть и плюсы – человеку идет трудовой стаж, и он может пользоваться медицинскими услугами в рамках ОМС без ограничений. Следить за наличием патента уполномочены полицейские.

Фото: Агентство городских новостей

Водителям автомобилей с 1 марта угрожает новый штраф – за пребывание на "вафельной разметке" более 5 секунд придется выложить 1 тыс.руб.

Нововведение и в системе ЖКХ. С началом весны коммунальные службы должны будут реагировать на сообщения об аварии в течение 10 минут. На устранение засоров в трубах им отводится не более 2 часов, на ремонт систем газового, водяного и электрического обеспечения – 3 суток.

Николай ВИКТОРОВ
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