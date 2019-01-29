Затяните пояса: в феврале цены взлетят на все

Жизнь миллионов россиян осложнится: теперь им придется выложить за продукты и предметы первой необходимости намного больше

С 1 февраля стоимость продуктов питания в торговых сетях вырастет почти на треть. Самым незащищенным категориям граждан государство частично это компенсирует, увеличив размер социальных выплат. Кроме того, россияне могут столкнуться с проблемами при доступе в интернет.



Рост цен будет вызван повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и подорожанием топлива. Для социально значимых товаров, включенных в потребительскую корзину, установлена льготная ставка НДС – 10%. Но вряд ли эта мера сдержит рост цен на хлеб, мясо, фрукты, сахар и другие товары, считают эксперты.

"Министерство экономического развития РФ в своем прогнозе на 2019 г. учитывало изменение НДС на 2 процентных пункта, однако цены выросли намного больше. Прогнозировался рост цен на хлебобулочные изделия – около 5,9%, свинину – на 4,3%, яйца – на 4,2%, сахар – на 11%. Но официальные показатели явно занижены, рост цен в феврале будет значительнее", – приводит Life.ru мнение руководителя Центра развития потребительского рынка на базе "Школы Сколково" Ильи Ломакина-Румянцева.

Старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук считает, что продуктовая корзина может подорожать больше чем на 30%. "Мясо, рыба, яйца и другие продукты продолжат расти в цене и в феврале. Тем более что и прогнозы на курс рубля не самые утешительные", – отметил он.

С 1 февраля по решению правительства РФ будет проиндексирована значительная часть различных социальных пособий и выплат. В среднем они вырастут на 4,3%, передает издание News.ru.

Так, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, составит 649,84 руб. вместо 628,47 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 16 тыс. 759,09 руб. до 17 тыс. 328,89 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет составит 4 тыс. 512 руб. (4 тыс. 465,2 руб. ранее), а ежемесячная выплата на уход за вторым, третьим и другими детьми до полутора лет вырастет с 6 тыс. 284,65 до 6 тыс. 498,33 рубля.

Выплаты людям с инвалидностью проиндексируют в соответствии с фактической инфляцией. Ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 3 тыс. 782,94 руб. (рост на 155,96 руб.), II группы – 2 тыс. 701,62 руб. (+111,38 руб.), III группы – 2 тыс. 162,66 руб. (+89,16 рубля). Выплаты детям с инвалидностью вырастут до 2 тыс. 701,62 руб. (+111,38 рубля). В начале февраля также вырастут выплаты ветеранам боевых действий (до 2 тыс. 947 руб., +97 руб.) и узникам фашизма (до 4 тыс. 17,43 руб., + 132,1 рубля).

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщала, что с 1 февраля "повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний".

С 1 февраля сайты ряда государственных учреждений могут оказаться вне зоны доступа. При открытии веб-страницы она будет временно недоступна. Дело в том, что в этот день произойдет переход на новый стандарт протокола DNS, однако некоторые серверы с сайтами официальных российских ведомств пока не обновились, предупреждает бизнес-консультант Cisco Systems Алексей Лукацкий.