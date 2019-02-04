Россиян обманывают с помощью ГОСТов

Информация на упаковке продуктов вводит потребителей в заблуждение

Российские производители маркируют свои товары пометкой ГОСТ, чтобы привлечь покупателей. При этом качество их продукции в 30 случаях из 100 не соответствует заявленному. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.

"На упаковке и в маркировке более чем 40% испытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие национальным стандартам. Однако исследования показывают, что в среднем треть указанным ГОСТам не соответствует", – цитирует ТАСС Протасова.

Стоит отметить, что в России нет обязательного требования работать по ГОСТу. Можно соблюдать более простые и свободные Технические условия (ТУ). Но если уж производитель заявляет, что продукция соответствует госстандарту, он должен отвечать за свои слова.

"Слово" ГОСТ" – беспроигрышный маркетинговый ход, ведь авторитет со стороны потребителя к госстандартам довольно высок. Нельзя допустить его обесценивания",– настаивает Протасов. В связи с этим он одобрил идею Росстандарта штрафовать производителей за нарушение требований заявленного ГОСТа.

В рамках Росстандарта сейчас разрабатывается инициатива введения штрафа за ложную маркировку ГОСТом в размере 1% годовой выручки компании-нарушителя и 3% при повторном нарушении.

Ранее специалисты проверили качество красной икры и пива на российском рынке. Результаты неутешительные.