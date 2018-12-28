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Красная икра оказалась опасной для здоровья

Фото: www.globallookpress.com
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Эксперты проверили деликатес перед Новым годом

Обилие красной икры на прилавках порой ставит покупателя в тупик: какую же выбрать? Перед праздником многие отдают предпочтение бренду подороже, в надежде, что и качество продукта для новогоднего застолья будет получше. Но выяснилось, что в данном случае стоимость ничего не гарантирует. За большие деньги можно купить дешевый сорт, да еще и с бактериями. Это выяснили специалисты Роскачества.

Специалисты проверили продукцию 29 наиболее популярных отечественных производителей, которая реализуется в рознице по цене от 230 до 750 руб. за 100 граммов. Первая радостная новость – во всех баночках была натуральная икра лососевых рыб. Вторая радость – никто из производителей не применяет красителей, то есть икра везде натурального цвета.

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Не было обнаружено также посторонних примесей, сальмонеллы, тяжелых металлов и пестицидов. Это означает, что икру добывают в экологически чистых местах и упаковывают по всем правилам.

Но на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются тревожные. Так, любители дорогой нерки и кеты могут нарваться на подмес более дешевой икры горбуши.

Большую проблему составляет джус – жидкость, которая образуется при многократной разморозке сырья или неправильной транспортировке, когда повреждаются икринки. По стандарту допускается не более 5% джуса. Но исследования показали, что в икре ряда брендов, в том числе довольно дорогих – свыше 500 руб. за 100 г, встречается до 14% лишней жидкости.

Кроме того, в товаре 10 брендов из проверенных 29 обнаружен повышенный уровень содержания патогенных микроорганизмов, в том числе стафилококка и кишечной палочки. Эксперты полагают, что причина – в неправильном хранении продукта в магазине. Если торговое место не бойкое, цена высокая, а прилавок с холодильником открытого типа, лучше воздержаться от приобретения там праздничного деликатеса.

Фоторепортаж
Шампанское после Нового года сильно подорожает
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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