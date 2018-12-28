Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Хуже не бывает: определено самое опасное шампанское

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
К выбору главного новогоднего напитка стоит подойти очень внимательно

Росконтроль проверил популярные марки игристых вин и пришел к выводу, что некоторые российские производители делают шампанское весьма хорошего качества.

Так, двум представителям лучшего шампанского в России снизили баллы лишь за простой аромат и добавку сахара. Органолептические свойства, вкус и безопасность напитков были на высоком уровне, отметили эксперты ведомства.

По теме

А вот более массовые марки грешили более серьезными недостатками – высокое содержание диоксида серы и сахара, простой аромат и вкус, излишне завышенная цена – эти качества не станут украшением новогоднего праздника.

Самым лучшим шампанским признали игристое вино французской торговой марки, а вот популярное со времен СССР "Советское шампанское" попало в черный список. Специалисты ведомства назвали его фальсификатом, так как напиток "имеет неудовлетворительные органолептические показатели, не соответствующие наименованию, и содержит добавленный диоксид углерода".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей