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Росконтроль проверил популярные марки игристых вин и пришел к выводу, что некоторые российские производители делают шампанское весьма хорошего качества.
Так, двум представителям лучшего шампанского в России снизили баллы лишь за простой аромат и добавку сахара. Органолептические свойства, вкус и безопасность напитков были на высоком уровне, отметили эксперты ведомства.
А вот более массовые марки грешили более серьезными недостатками – высокое содержание диоксида серы и сахара, простой аромат и вкус, излишне завышенная цена – эти качества не станут украшением новогоднего праздника.
Самым лучшим шампанским признали игристое вино французской торговой марки, а вот популярное со времен СССР "Советское шампанское" попало в черный список. Специалисты ведомства назвали его фальсификатом, так как напиток "имеет неудовлетворительные органолептические показатели, не соответствующие наименованию, и содержит добавленный диоксид углерода".
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