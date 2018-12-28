Как встретишь: названы лучшие места России для празднования Нового года

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Две столицы, Алтай и курорты Кавказских Минеральных Вод вошли в тройку самых желанных направлений на новогодние праздники. К такому выводу пришли эксперты сервиса Skyscanner, опросив российских путешественников.
Так, в новогодних гуляниях в Москве и Санкт-Петербурге примут участие 19% опрошенных. Многие хотели бы встретить Новый год в окружении горных вершин – на Алтае (17%), на Кавминводах (15%) или на горных лыжах на склонах Красной Поляны (10%).
Целых 13% россиян оказались не прочь отправиться в экстремальное путешествие на Кольский полуостров, чтобы полюбоваться полярным сиянием.
Изобретательные туристы также хотят съездить в поместье Деда Мороза в Великом Устюге, прокатиться на собачьих упряжках в Карелии, побродить по уютным улочкам волжского Плеса, попить чайку со Снегурочкой в Костроме. Самые отчаянные готовы даже отправиться в Якутию – побывать на полюсе холода в Оймяконе.
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