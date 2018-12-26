Россиян призвали внимательно отнестись к выбору деликатесов

Эксперты протестировали шесть наиболее популярных марок самого новогоднего лакомства и пришли к неутешительному выводу: на прилавках российских магазинов нет красной икры, которая отвечала бы высочайшим стандартам качества.

Продукт, занявший первое место в рейтинге, не соответствовал первому сорту, указанному в маркировке, из-за внешнего вида – икра дала незначительный отстой. Кроме того, баночка деликатеса обойдется покупателю в достаточно высокую цену. Правда, эксперты "Росконтроля" признали икру безопасной по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Икру, попавшую на второе место списка, специалисты оценили весьма высоко, написав, что недостатков у нее не обнаружено. Правда, производитель позволил недостоверную маркировку пищевой ценности продукта: жира в нем оказалось меньше на целых 34%.

Кроме того, в икре нашли повышенное количество консервантов, у некоторых торговых марок она слишком соленая и даже обладает прогорклым вкусом.

Но не это самое страшное: деликатесы одного из производителей эксперты не рекомендовали покупать вообще, а в баночках другого нашли кишечную палочку.