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Икре и маслу прописали новый ГОСТ

Фото: GLOBAL LOOK press
Определены новые стандарты качества на ряд продуктов

Сливочное масло, красная икра, гречка и рис получили новые ГОСТы. Их подготовили в Роскачестве и уже утвердили в Росстандарте. Пока это предварительные нормы, которые производители вольны не соблюдать. Однако с марта 2021 г. те, кто не доведет свою продукцию до указанного эталона, рискуют потерять рынок сбыта.

Требования и методы проверки продуктов, которые устанавливает новый документ, являются более жесткими по сравнению с ныне действующими, сообщают "Известия".

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В частности, отстой в банках с красной икрой (джус) не должен превышать 5% от количества непосредственно икры. Сейчас этот момент вообще никак не обговаривается.

Производителям придется также использовать меньше соли - 5% вместо нынешних 7%. Кроме того, проверяющие имеют право использовать метод определения ДНК, чтобы удостовериться, что данная икра соответствует заявленному виду рыбы.

Для сливочного масла новый стандарт термоустойчивости равен единице. В этом случае при хранении в холодильнике при температуре +2…+6 °С оно не будет мягким и тем более не потечет.

Для риса строго прописано, что он должен быть весь - зернышко к зернышку, некачественных зерен может быть не более 0,3% к содержимому упаковки. К гречке требования еще строже - испорченных ядер допускается не более 0,1%, также прописаны нормы по кислотности жиру и - внимание - отсутствию плесени в упаковке: сейчас эта опция никак не регулируется.

Эксперты отмечают, что продукция, соответствующая новым ГОСТам, обязательно будет пользоваться спросом - россияне издавна испытывают больше доверия к продуктам, изготовленным по государственным стандартам. Возможно, цена на них будет чуть выше, чем на товар без маркировки, но качество того стоит. 

В последнее время большое количество фальсификата привело к повышенным запросам потребителей. И многие из них даже согласны платить дороже, только твердо знать, что продукт качественный, приводит URA.RU мнение экспертов "Известий". 

Вера СВЕТЛОВА
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