Популярное лекарство резко подорожало

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В ноябре в России на 15,4% подскочила цена на валидол, а также на непродовольственные товары.
Об этом говорится на сайте Росстата. По данным ведомства, подорожал не только валидол, но и целый ряд медикаментов и медицинских товаров: кетопрофен, алмагель, йод, бинты и другие.
При этом такие лекарства, как эссенциале форте Н, сульфацетамид, а также российские поливитамины обойдутся покупателям немного дешевле.
Выросли в ноябре и цены на сезонную одежду и обувь. Пальто и женские дубленки, утепленные мужские
куртки, отдельные виды трикотажа и головные уборы и зимняя обувь больнее ударят по кошельку потребителя, отметили в Росстате.
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