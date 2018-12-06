Популярное лекарство резко подорожало

Цены растут и на другие медикаменты

В ноябре в России на 15,4% подскочила цена на валидол, а также на непродовольственные товары.

Об этом говорится на сайте Росстата. По данным ведомства, подорожал не только валидол, но и целый ряд медикаментов и медицинских товаров: кетопрофен, алмагель, йод, бинты и другие.

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При этом такие лекарства, как эссенциале форте Н, сульфацетамид, а также российские поливитамины обойдутся покупателям немного дешевле.

Выросли в ноябре и цены на сезонную одежду и обувь. Пальто и женские дубленки, утепленные мужские куртки, отдельные виды трикотажа и головные уборы и зимняя обувь больнее ударят по кошельку потребителя, отметили в Росстате.

