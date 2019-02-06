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Из-за НДС: цены на продукты взлетели в январе

Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Рост налога ударил по кошельку

Девиз Олимпийских игр "Сильнее, выше, быстрее" впору применить к нынешним ценам на товары и услуги. Они растут как на дрожжах. Эта тенденция наблюдается на фоне повышения с 1 января налога на добавленную стоимость (НДС), который вместо 18% теперь составляет 20% и "толкает" цены вверх. 

В январе их рост в среднем составил 5%. Продовольствие подорожало на 5,5%, непродовольственные товары – на 4,5%, сообщает Росстат. Из-за измененного НДС ужесточилась кредитно-денежная политика Центробанка, который неоднократно повышал ключевую ставку – в сентябре и декабре прошлого года – и предупреждал об ускоренном взлете цен.

Под удар, естественно, попала продуктовая корзина. Сильнее всего они набросились на овощи и фрукты, которые прибавили 6,3% относительно декабря. На 17 с лишним процентов подорожали помидоры, на 3% меньше – капуста, следом идут огурцы – плюс 13,4%, которым немного уступает виноград. Картофель, морковь и лук расположились в диапазоне 6,4–7,5%. Также подорожали яйца и сахар.

"В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны – на 0,4%", 

обрадовал Росстат, уведомив, что существенно изменились цены на сигареты, бензин и лекарства. 

"Валидол стал дороже на 10,5%, корвалол – на 1,8%, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы – на 1,0–1,6%",

– проинформировали в ведомстве, отметив, что некоторые препараты чуть-чуть подешевели: "цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, сульфацетамид – на 0,4%, левомеколь – на 0,3%".

Прибавили в цене печатная продукция, дизтопливо, уголь, некоторая мебель, парфюмерия с косметикой, бытовая химия, товары для животных. Не лучшее время сейчас и для покупки легкового автомобиля.  

Ксения АНДРЕЕВА
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