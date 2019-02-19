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Цены на продукты повышают умышленно

Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Производители гонятся за прибылью под прикрытием заботы о потребителях

Рост цен на продукты – непременное условие развития производства. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

Объясняя причину резкого повышения стоимости ряда продовольственных товаров в интервью РИА "Новости", он подчеркнул, что благодаря этому россияне могут не бояться дефицита.

Производитель только тогда вкладывается в расширение производства, когда у него большая прибыль, указал замглавы ФАС. В качестве примера он привел ситуацию с яйцами и мясом птицы: да, цены подскочили, зато Россия смогла полностью выйти на самообеспечение этим видом продукции.

"В убыток себе никто работать не собирается", – подчеркнул Цыганов.

Фото: www.globallookpress.com

В прошлом году курятина подорожала на 9,7%, яйца – на 25,9%, отмечает телеканал "360".

Таким образом, в антимонопольной службе, поставленной на страже интересов рынка, считают, что потребители должны понять положение производителя, который не может работать при низких ценах, пишет "Вечерняя Москва". Так что покупателям ничего не остается, как смириться с ситуацией и раскрыть кошелек шире.

Ранее статисты подсчитали, что реальная инфляция в начале 2019 г. обогнала прогнозы экспертов.

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