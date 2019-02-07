Пора скупать валюту: доллар скоро подорожает

Эксперты углядели предпосылки нового падения рубля

Укрепившаяся было российская валюта снова начала сдавать позиции. Накануне, 6 февраля, в паре доллар/рубль фаворитом был явно американец. Торги закрылись на отметке 65,86. Четверг, 7 февраля, начался также с повышения курса доллара на Московской бирже.

"Главным событием дня может стать обновление парой USD/RUB максимума с конца января. Может быть достигнута отметка 66",

– приводит "Российская газета" мнение начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Эксперт отмечает, что главным виновником ослабления рубля является разгоняющаяся инфляция в РФ. По данным Росстата, она составила 5% в январе, и это притом, что еще не все цены отыграли 2%-е повышение НДС. Таким образом, рубль сейчас – не самое надежное средство для вложений, настаивает Ващенко.

"Баланс интересов инвесторов будет постепенно смещаться в пользу валютных бумаг. На мой взгляд, сейчас более подходящее время для инвестиций в иностранную валюту", – сообщил эксперт.

Впрочем, пока на стороне рубля играет дорожающая нефть. Кроме того, все макроэкономические показатели РФ как никогда стабильны. Поэтому колебания национальной валюты – это обыкновенные происки спекулянтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления", – приводит URA.RU мнение представителя Кремля. "Вы знаете, что волатильность случается. Система обладает изрядным запасом прочности", – подчеркнул он.

К 10:15 мск 7 февраля на Московской бирже стоимость доллара достигла 66 руб., евро – 74,9 рубля.