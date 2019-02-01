Вашингтон обвалит доллар

Санкции против Венесуэлы повысят курс российской валюты

Отечественная валюта может продолжить свое победоносное шествие и вырасти в цене к доллару и евро. Это произойдет благодаря действиям Федеральной резервной системы США, дорожающей нефти и отсутствию резко негативных факторов.



В первый день февраля на Московской бирже наблюдается коррекция рублевого курса. После нескольких дней уверенного роста "россиянин" снижает стоимость. К 10:55 мск доллар США вырос в цене на 22 коп., до 65,62 рубля. Евро подорожал на 28 коп., до 75,12 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

С сегодняшнего дня Банк России увеличил закупки иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Регулятор будет дополнительно закупать доллары на сумму около 2,8 млрд руб. в день. Движение курса рубля вниз отчасти может быть связано с этим. Однако глобально увеличение интервенций на устойчивость рубля не повлияет.

"Я ожидаю, что дополнительные покупки, прерванные осенью в целях ослабления давления на рынок, не окажут заметного влияния на курс. Объем покупок соответствует торговому обороту в паре USD/RUB приблизительно в течение 20 минут. В случае если ситуация на рынке того потребует, ЦБ может скорректировать объем покупок, чтобы успокоить рынок. Кроме того, сейчас удачное время для покупки валюты, поскольку курс вернулся на уровень октября",

– отметил в интервью "Прайму" начальник управления ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Вероятно, рубль успешно справится с краткосрочным ослаблением и вновь вернется к росту. Этому поспособствуют вчерашние новости от Федеральной резервной системы США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Комментируя свое решение, ФРС отметила неплохие результаты, которые показывает рынок труда в стране, не забыв при этом о замедлении темпов роста инвестиций в основной капитал.

"ФРС заявила, что впредь она будет осторожно подходить к вопросам изменения монетарной политики на фоне достаточно сложной ситуации в мировой экономике. После заявлений американского регулятора, доллар на международном валютном рынке стал достаточно стремительно терять позиции, а валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, укрепляться", – прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Дмитрий Лемаев. Его слова приводит "Российская газета".

По мнению эксперта, еще одним позитивным фактором для рубля станут растущие цены на нефть, которые поддержали данные по сокращению более чем вдвое поставок нефти из Саудовской Аравии в США за неделю. К удорожанию нефти также могут привести американские санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы.

"Вероятно, в ближайшей перспективе рубль имеет все шансы на дальнейшее укрепление против доллара и евро. Он может дойти до 65 рублей за доллар и до 74,5 рубля за евро", – заключил Лемаев.