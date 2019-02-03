Доллар за 85 рублей: американской валюте вынесли приговор

Россиянам стоит отказаться от скупки "зеленых"

Курс рубля в начале февраля может повторить сценарий 2016 года и достичь отметки 85 за доллар и 95 – за евро.

Однако вероятность такого развития событий очень мала. Так считают эксперты.

По отношению к американской валюте российская выросла в январе больше, чем на шесть процентов. Рубль заметно укрепился благодаря действиям Федеральной резервной системы США и дорожающей нефти. Поэтому до весны "деревянный" точно не упадет, отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко в беседе с "Российской газетой".

Сегодня утром, согласно данным торгов Московской биржи, доллар вырос на 10 копеек и стоил 65,50 рубля. Европейская валюта подорожала на 24 копейки и достигла отметки 75,08 рубля.

Резкий обвал национальной валюты России может произойти только в одном случае – если наступит полномасштабный мировой кризис, заключил эксперт.