Доллар подорожает на этой неделе

Курс американской валюты взлетит из-за дешевеющей нефти

Рубль в ближайшие дни будет напрямую зависеть от новостей из-за рубежа. Позитивные данные по американскому рынку труда приведут к тому, что инвесторы на время потеряют интерес к развивающимся рынкам. А дополнительным ударом по российской валюте станут ползущие вниз цены на черное золото.



На Московской бирже в первый день недели рубль умеренно слабеет к доллару и евро. По состоянию на 14:31 мск американская валюта подорожала на 13 коп., до 65,64 рубля. Евро поднялся в цене на 5 коп., до 75,13 руб., сообщается на сайте торговой площадки. По мнению экспертов, это только первый шаг в сторону стремительного удешевления нацвалюты.

В пятницу, 1 февраля, вышли сильные данные по американскому рынку труда. Они свидетельствуют об устойчивом росте экономики США. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, это может породить среди инвесторов некоторые сомнения в готовности Федеральной резервной системы к существенному смягчению своей политики. Ожидания того, что базовая ставка в США останется высокой, приведет к ослаблению интереса инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе российскому.

Того же мнения придерживается главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

"Ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран",

– приводит его слова "Российская газета".

Если нефть будет стоить дороже $60 за баррель, для рубля это станет фундаментальным фактором поддержки. Проблема лишь в том, что черное золото упорно не хочет дорожать, практически полностью игнорируя революционные события в Венесуэле. По этому вопросу рынок занял выжидательную позицию до определения явных сценариев развития политического кризиса в стране.

Как отмечалось ранее, если Вашингтон введет санкции против топливно-энергетического комплекса латиноамериканской страны, нефть может заметно подорожать. В то же время ряд экспертов убежден в том, что возможный дефицит топлива на мировом рынке с лихвой компенсируют другие поставщики и ограничения на экспорт венесуэльской нефти на ценовую конъюнктуру не повлияют.

В пятницу, 8 февраля, Банк России проведет заседание совета директоров, которое может повлиять на выбор дальнейшей динамики российской валютой. Из-за разгона инфляции регулятору следовало бы повысить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 8% годовых, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Вместе с тем сдерживающим сигналом для Центробанка могут стать осторожные действия других регуляторов, в том числе ФРС. Поэтому ставка может остаться без изменений. При втором сценарии рубль заметно упадет в цене, сообщает "Эксперт".

По общему мнению аналитиков, на начавшейся неделе рынки будут взвешивать адекватность своих аппетитов к риску. Если аппетит окажется слабым, российская валюта может в результате ослабнуть до 66,9 рубля за доллар.