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Доллар подорожает на этой неделе

Фото: www.globallookpress.com
Курс американской валюты взлетит из-за дешевеющей нефти

Рубль в ближайшие дни будет напрямую зависеть от новостей из-за рубежа. Позитивные данные по американскому рынку труда приведут к тому, что инвесторы на время потеряют интерес к развивающимся рынкам. А дополнительным ударом по российской валюте станут ползущие вниз цены на черное золото.

На Московской бирже в первый день недели рубль умеренно слабеет к доллару и евро. По состоянию на 14:31 мск американская валюта подорожала на 13 коп., до 65,64 рубля. Евро поднялся в цене на 5 коп., до 75,13 руб., сообщается на сайте торговой площадки. По мнению экспертов, это только первый шаг в сторону стремительного удешевления нацвалюты.

В пятницу, 1 февраля, вышли сильные данные по американскому рынку труда. Они свидетельствуют об устойчивом росте экономики США. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, это может породить среди инвесторов некоторые сомнения в готовности Федеральной резервной системы к существенному смягчению своей политики. Ожидания того, что базовая ставка в США останется высокой, приведет к ослаблению интереса инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе российскому.

Того же мнения придерживается главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.

"Ключевым драйвером для рубля остается общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран",

приводит его слова "Российская газета".

Если нефть будет стоить дороже $60 за баррель, для рубля это станет фундаментальным фактором поддержки. Проблема лишь в том, что черное золото упорно не хочет дорожать, практически полностью игнорируя революционные события в Венесуэле. По этому вопросу рынок занял выжидательную позицию до определения явных сценариев развития политического кризиса в стране.

Фото: www.globallookpress.com

Как отмечалось ранее, если Вашингтон введет санкции против топливно-энергетического комплекса латиноамериканской страны, нефть может заметно подорожать. В то же время ряд экспертов убежден в том, что возможный дефицит топлива на мировом рынке с лихвой компенсируют другие поставщики и ограничения на экспорт венесуэльской нефти на ценовую конъюнктуру не повлияют.

В пятницу, 8 февраля, Банк России проведет заседание совета директоров, которое может повлиять на выбор дальнейшей динамики российской валютой. Из-за разгона инфляции регулятору следовало бы повысить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 8% годовых, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Вместе с тем сдерживающим сигналом для Центробанка могут стать осторожные действия других регуляторов, в том числе ФРС. Поэтому ставка может остаться без изменений. При втором сценарии рубль заметно упадет в цене, сообщает "Эксперт".

По общему мнению аналитиков, на начавшейся неделе рынки будут взвешивать адекватность своих аппетитов к риску. Если аппетит окажется слабым, российская валюта может в результате ослабнуть до 66,9 рубля за доллар.

Андрей ФИЛАТОВ
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