Курс американской валюты обвалится на заявлениях Федрезерва

Рубль вновь получил неожиданную помощь из-за океана. Когда обстоятельства явно складывались не в его пользу, американский регулятор дал понять, что в ближайшее время не будет повышать ключевую ставку. Обманутые ожидания заставили инвесторов вновь переключить внимание на активы развивающихся рынков.



На Московской бирже рубль сегодня утром отреагировал на это событие небольшим ростом. По состоянию на 10:24 мск доллар подешевел на 4 коп., до 65,55 рубля, в то время как евро обесценился на 11 коп., до 74,89 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Тем самым американец опустился до минимальных значений с октября прошлого года.

"Россиянин" получил поддержку по итогам заседания Федеральной резервной системы США на прошлой неделе. Регулятор фактически обозначил приостановку цикла повышения ставок и намекнул на перспективы новой программы количественного смягчения. Рынки восприняли риторику ФРС как слишком уж "травоядную", отмечает "Эксперт".

В ближайшее время российская валюта вполне может развить успех, считает главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. По его словам, "потенциал для укрепления пока еще сохраняется", однако для этого "крайне желательно увидеть сохранение риск-аппетита на глобальных рынках".

"Согласно нашей модели, российский рубль на текущий момент несколько недооценен относительно фундаментально обоснованных значений (при текущих ценах на нефть и макропоказателях мы считаем обоснованным диапазон 63-64 рубля за $1).При сохранении текущего аппетита к риску на горизонте первого квартала на фоне сезонно сильного счета текущих операций пара доллар/рубль может достигнуть данных значений",

– заявил эксперт в интервью "Прайму".

В то же время, по мнению Поддубского, для рубля сохраняется ряд специфических рисков (в частности, санкционных). "При их реализации давление на рубль резко возрастет", – указал он.

Финансовый аналитик Анна Кокорева считает, что благоприятная обстановка в январе позволила рублю укрепиться. В феврале мало что изменится в этом отношении, так что предпосылок для ослабления рубля нет.

"Внешний фон еще некоторое время останется нейтральным. В центре внимания инвесторов находятся Венесуэла, торговые отношения Китая и США, а также Brexit. Цены на нефть падения также не обещают, даже наоборот – нефть марки Brent пытается закрепиться выше $63 за баррель",

– приводит ее слова "Российская газета".

Эксперт полагает, что основным гарантом стабильности выступит Банк России, "который, вероятно, продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики на фоне ускорения темпов роста инфляции".