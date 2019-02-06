Курс евро упал: доллар на очереди

Курс рубля вырастет благодаря сговорчивости Вашингтона и Пекина

До конца этой недели рубль будет медленно, но верно укрепляться. Никаких негативных факторов, способных этому помешать, на горизонте не наблюдается. А при удачном стечении обстоятельств российская валюта может резко скакнуть вверх.



Сегодня на Московской бирже курс доллара торгуется практически на вчерашнем уровне. С момента открытия сессии до 11:02 мск он набрал в цене всего 1 коп., остановившись на отметке 65,63 рубля. При этом евро заметно сдает позиции. Единая валюта опустилась на 15 коп. и теперь стоит всего лишь 74,73 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.

Нынешнюю неделю для рубля можно охарактеризовать как краткосрочный период стабильности, сообщает "Российская газета". Спокойствие отечественной валюты обеспечивают решение Федеральной резервной системы США о смягчении денежно-кредитной политики, сезонный фактор сильного платежного баланса РФ, а также временное сокращение объема закупки валюты Банком России для Минфина.

Эксперты определили для российской валюты диапазон 65-66,2 руб. за 1 доллар. В случае повышения цены на нефть марки Brent выше $65 за баррель доллар может дополнительно опуститься до 65 руб. и ниже, полагает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП Банка" Владимир Помыткин.

Существует ряд дополнительных факторов, которые могут поддержать рубль. Если они реализуются, доллар просядет куда сильнее. К примеру, позитивный фон для большинства валют стран с развивающимися рынками создают новости о благоприятном развитии переговоров между США и Китаем об урегулировании торгового кризиса, а также о возможном заключении соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном.

К этому стоит добавить грядущий выход макроэкономической статистики по США и России, а также принятие Банком России решения по ключевой ставке. При благоприятной российской статистике и повышении ставки Центробанком рубль получит несколько дополнительных бонусных очков.

В то же время главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский не верит в грядущее подорожание рубля.

"Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно-позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней видим шансы на локальную коррекцию рисковых активов",

– заявил эксперт в интервью "Прайму".