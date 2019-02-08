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Доллар упадет из-за спекулянтов

Фото: www.globallookpress.com
Иностранные инвесторы поднимут курс рубля до невиданных высот

Российская валюта в скором времени перестанет падать в цене. Это произойдет благодаря высокой доходности облигаций федерального займа, которые хотят заполучить все мировые инвесторы.

На Московской бирже в последний рабочий день недели рубль предсказуемо продолжает дешеветь. По состоянию на 13:56 мск доллар США поднялся в цене выше 66 руб., достигнув отметки 66,04 рубля. Это на 13 коп. больше, чем американская валюта стоила накануне. Евро подорожал на 5 коп., до 74,83 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, передает "Прайм". Ожидания ряда экспертов, что ставка будет повышена, не оправдались. Более того, регулятор убрал из заявления по ключевой ставке жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения, указывая теперь, что при будущих решениях оценит достаточность проведенных в прошлом году повышений ставки.

Тем не менее у рубля остается самая высокая по всем крупным экономикам реальная процентная ставка на долговом рынке, что делает российские бумаги весьма привлекательным активом на рынке.

"Жадность спекулянтов побеждает любой страх. В целом, как показывает практика, первое полугодие – это период силы рубля, а не слабости. Если убрать политику, то у нас рекордный профицит торгового баланса, а золотовалютные резервы ЦБ перекрывают полностью внешний долг РФ. И на таких макроэкономических показателях и процентной ставке продавать рубль очень некомфортно. Скорее всего, слабость рубля в ближайшее время закончится", – заявил в интервью Ura.ru аналитик компании "Калита-Финанс", эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Всю эту неделю рубль падал в цене, поскольку доллар укреплялся ко всем валютам стран с развивающимися рынками. Тем не менее позитивная для российской валюты факторы окажутся сильнее, и курсовой тренд развернется.

Угрозу для "россиянина" представляют, однако, заявления или решения чиновников Евросоюза. Так, сегодня постпреды стран ЕС будут обсуждать в Брюсселе перспективы газопровода "Северный поток – 2". "Если в итоге европейские власти продавят ужесточение регулирования газового рынка в Европе, то это станет плохой новостью для российского рынка и рубля. Это обычная борьба за европейский рынок, так как США хотят продать туда свой сжиженный газ", – пояснил Голубовский.

Андрей ФИЛАТОВ
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