Пора бежать в обменники: евро упал до минимума

Курс иностранной валюты достиг нижней отметки, которая последний раз была зафиксирована в октябре 2018 года

Желающим купить иностранную валюту стоит обратить внимание на падающий курс евро и доллара. По данным Московской биржи, европеец опустился ниже 74 рублей. Последний раз такая цена была зафиксирована 24 октября 2018 года. Похожая ситуация сложилась и с долларом, его стоимость снизилась до 65,78 рублей.

Эксперты говорят, что в ближайшем будущем тенденция снижения курса иностранной валюты будет сохраняться.

"Снижение экономического прогноза и замедления роста ставок в США могут не позволить Евросоюзу завершить количественное смягчение. Позиции евро будут оставаться слабыми. Вчера активно снижались к доллару все защитные валюты",

– приводит слова специалиста Banki.ru.

При этом курс рубля продолжает укрепляться. Связано это прежде всего с ростом мировых цен на нефть после их падения до минимума пару недель назад. При этом, по прогнозам специалистов, укрепление национальной валюты – явление временное. По их мнению, в будущем нефть снова упадет и ослабит рубль на фоне растущих доллара и евро.