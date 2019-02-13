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Доллар рухнул на фоне новых санкций

Фото: pixabay.com
Усиление внешнего давления на нашу страну не помешало российской валюте заметно вырасти

Российская национальная валюта заметно укрепляется в ходе биржевой сессии, несмотря на реальную угрозу введения новых ограничений против нашей страны в самое ближайшее время. Инвесторы не отреагировали на мнимую опасность, благодаря чему рубль остается сильным и стабильным.

В ходе торгов на Московской бирже рубль дорожает к доллару и евро. По состоянию на 12:27 мск американская валюта упала в цене на 17 коп., до 65,72 руб., а евро подешевел на 23 коп., до 74,42 руб., сообщается на сайте торговой площадки. С утра падение доллара было еще более заметным: он опускался до 65,66 рубля.

Эксперты объясняют хорошее самочувствие рубля рядом благоприятных внешних факторов. У инвесторов вновь проснулся интерес к рисковым активам. Это и предопределило укрепление валют развивающихся экономик.

"Сегодня рубль продолжит получать поддержку от растущих котировок черного золота на фоне заявления Трампа о возможности продления дедлайна по заключению (торговой) сделки (с Китаем). Дополнительная поддержка может быть по причине спроса иностранных инвесторов на ОФЗ",

разъяснил ситуацию в интервью "Прайму" аналитик банка "Восточный" Константин Кочергин.

Фото: www.globallookpress.com

В конце ноября прошлого года президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта 2019 г. повышение американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров американский лидер заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Накануне глава Белого дома объявил, что может продлить истекающий 1 марта срок для заключения торгового соглашения с Китаем.

Между тем угроза введения нового пакета санкций представляют для рубля вполне реальную опасность. Во вторник, 12 февраля, стало известно о том, что против нашей страны в течение нескольких недель будут введены жесткие ограничения, если Москва не отпустит украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Российские рынки в январе немного отошли от санкционной риторики, на них вернулись иностранные инвесторы. Влияние внешнеполитического фактора на курс рубля снизилось. Теперь эксперты опасаются, что ультимативные требования Вашингтона и Брюсселя могут привести к тому, что атмосфера на российском валютном рынке вновь станет неблагополучной. Если начнется бегство инвесторов, проседание рубля может стать весьма заметным.

Фото: pixabay.com

При этом российская валюта может обойтись и "малой кровью". "Поскольку с большой долей вероятности новые ограничения будут направлены в отношении отдельных физлиц и компаний, непосредственно связанных с инцидентом в Керчи, в базовом сценарии какого-либо значительного влияния на финансовые активы реализация подобных ограничительных мер не должна оказывать", – приводит "Газета.ру" мнение главного аналитика "Промсвязьбанка" Михаила Поддубского.

Пока что ни о санкциях, ни об их конкретных параметрах не было объявлено официально. Поэтому на настоящий момент инвесторы сохраняют оптимизм, что помогает рублю удерживаться на плаву.

Андрей ФИЛАТОВ
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