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Рубль идет на снижение на фоне новых санкций

Фото: pixabay.com
Курс российской валюты обвалился после угроз из Вашингтона

Национальная валюта все же не устояла под натиском Соединенных Штатов. После того как в верхнюю палату Конгресса был внесен законопроект о новых ограничениях против РФ, рубль резко сдал позиции. Эксперты не могут предсказать, чем завершится эта история.

В ходе вчерашних торгов на Московской бирже доллар вырос в цене на 63 копейки, достигнув уровня 66,51 рубля. Евро поднялся на 26 копеек, до 74,9 рубля, сообщается на сайте торговой площадки. Внушительное снижение курса российской валюты случилось ближе к вечеру – утром рубль, напротив, набирал обороты и дорожал к главным мировым валютам.

Разворот произошел после того, как группа демократов и республиканцев внесла в сенат законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, отмечает Ura.ru. Ограничения предлагается ввести против банковского, судостроительного и кибернетического секторов, госдолга РФ, государственных энергетических проектов и "агентов ФСБ", которые якобы принимали участие в задержании украинских моряков в ноябре прошлого года. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине", в том числе в Керченском проливе.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

Накануне другие валюты развивающихся рынков также теряли позиции по отношению к рублю. На этом фоне не совсем понятно, в какой степени на ослабление рубля повлияли именно новости о новых санкциях.

"Тот факт, что рубль резко ослаб за короткое время после публикации в Reuters (об инициативе сенаторов. – Прим. "Утро.ру"), говорит о том, что санкционная история послужила основной причиной вчерашнего снижения рубля, но влияние общего отношения инвесторов ко всей группе валют EM (развивающихся рынков. – Прим. "Утро.ру") не стоит сбрасывать со счетов",

– отметил главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский. Его слова приводит "Прайм".

Эксперт затрудняется сказать, как дальше будет вести себя курс рубля. От внесения законопроекта в сенат до его непосредственного рассмотрения может пройти много месяцев. Вероятно, состоятся публичные слушания, на которых представители крупного американского бизнеса могут высказаться против введения санкций против госдолга и банковского сектора РФ, как это было в прошлом году.

Фото: www.globallookpress.com

"Таким образом, несмотря на оживление санкционной истории, неопределенность остается достаточно высокой", – отметил Поддубский. По его мнению, вероятно, на какое-то время российская валюта останется в диапазоне 66-67 рублей за доллар.

Андрей ФИЛАТОВ
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