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Доллар вырастет до 70

Фото: pixabay.com
Курсу российской валюты предрекли затяжное падение

На протяжении 2019 г. американская валюта будет расти в цене. Эпизодические снижения долларовых котировок на глобальный тренд не повлияют. Для укрепления рубля попросту нет никаких предпосылок, говорят экономисты.

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже российская валюта остается на прежнем уровне. К 13:19 мск доллар подорожал на 2 коп., до 66,66 руб., в то время как евро снизился в цене на 8 коп., до 75,2 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Это говорит о том, что после легкой паники в среде инвесторов, вызванной внесением в Сенат США законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, после которого доллар и евро за день подорожали более чем на рубль, ситуация постепенно успокоилась. Падение котировок сменилось полосой стабильности. Тем не менее в масштабах года рублю предстоит немало тяжелых испытаний, сообщает РБК со ссылкой на аналитический обзор "Альфа-Банка".

Фото: www.globallookpress.com

Курс рубля в этом году (равно как и в прошлом) в основном будет зависеть от внешних факторов. Наибольшее влияние на стоимость отечественной валюты могут оказать риск новых ограничительных мер в отношении нашей страны, повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, увеличение или уменьшение интереса иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, к которым относится и Россия.

Аналитики с сожалением констатируют, что иностранные инвесторы в принципе разочаровались в российском рынке. Они даже не обращают внимания на рекордные макроэкономические показатели – например, на рост профицита текущего счета по итогам 2018 г. до рекордного с 2006 года уровня. Не способен будет заметно укрепить российскую валюту и резкий рост цен на нефть (если таковой случится).

Российские власти в данной ситуации практически не располагают способами повлиять на курс нацвалюты. Монетарная политика Банка России в нынешнем году не будет иметь такого же эффекта, как в два предыдущих года. Минимальное влияние на курс ожидается и в результате возобновления Минфином покупки валюты. С августа по декабрь 2018 г. Центробанк приостановил интервенции, чтобы замедлить снижение рублевого курса. Сейчас подобные меры не помогут. В случае резкого падения курса рубля правительство едва ли сможет его остановить.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, катастрофические сценарии, при которых рубль может потерять 10% своей стоимости и выше, экспертами кажутся очень маловероятными. По мнению экспертов "Альфа-Банка", на протяжении года цена доллара США, скорее всего, будет колебаться в диапазоне от 65 до 70 рублей.

Андрей ФИЛАТОВ
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