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Доллар свалится в пропасть

Фото: www.globallookpress.com
Российская валюта прекратила падение и приготовилась к отскоку

После резкого падения на прошлой неделе российская валюта имеет отличные шансы наверстать упущенное. Паника на рынке, вызванная перспективой ужесточения антироссийских санкций, сошла на нет. И теперь рубль будет реагировать на позитивные сигналы.

Сегодня на Московской бирже торги начались очень спокойно. К 10:12 мск курс доллара опустился на 4 копейки, до 66,26 рубля. Евро в то же самое время подорожал на 4 коп., до 74,96 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Но итоги пятничных торгов показали, что неприятная для российской валюты тенденция сошла на нет: рубль укрепился на 28 коп. к доллару и на 32 коп. к евро.

Аналитики говорят, что поддержку рублю в начале текущей неделе окажут сразу несколько факторов, передает "Эксперт".

Фото: www.globallookpress.com

Во-первых, у инвесторов начался очередной период роста рисковых настроений на фоне свежей порции оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Сообщается, что Вашингтону и Пекину удалось прийти к принципиальному консенсусу и на этой неделе ситуация может окончательно проясниться. Это знак того, что ситуация стабилизировалась, а потому игроки охотно вкладываются в рисковые высокоприбыльные активы, в том числе в российские облигации.

Во-вторых, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ с "позитивным" прогнозом. Это служит для инвесторов дополнительным аргументом в пользу захода на российский рынок.

В-третьих, цены на нефть поднялись выше $66 за баррель марки Brent. И хотя в последние месяцы углеводороды не оказывают критического влияния на рублевые котировки, высокий спрос на черное золото окажет рублю небольшую поддержку.

 Фото: www.globallookpress.com

По мнению аналитиков, валютный курс может вернуться на этой неделе в "досанкционный" февральский коридор – 65,5-66,2 рубля за 1 доллар.

"Курс сегодня попытается уйти под отметку 66 рублей за доллар, отыгрывая в том числе незначительность европейских санкций. Однако для пробития отметки 65,5 рубля пока нужны новые мощные драйверы",

поделился своим прогнозом в интервью "Прайму" аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

Эксперт предупредил и о негативной новости, которая может плохо сказаться на курсе рубля. "Долгосрочным фундаментальным негативом является очередной виток ухудшения делового климата в стране в связи с арестом топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok. На Западе эти действия будут интерпретированы как вмешательство государства и его силовых структур в конфликт между двумя крупнейшими собственниками банка "Восточный", - отметил он.

Андрей ФИЛАТОВ
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