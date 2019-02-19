Курс доллара взлетел до максимума за 30 лет

Но российский рубль также будет дорожать

Американская валюта побила исторический рекорд. Она достигла высочайшего уровня за последние три десятилетия в сравнении с остальными ключевыми валютами. Между тем рубль сдаваться не намерен: в ближайшие дни можно ожидать от российской валюты заметного укрепления.



Сегодняшний день на Московской бирже начался ростом "россиянина" к доллару и евро. К 10:09 мск американская валюта снизилась в цене на 8 коп., европейская – на 19 копеек. В итоге доллар остановился на отметке 66,2 руб., евро – на уровне 74,79 руб., сообщается на сайте торговой площадки. Подобное происходит второй день подряд: накануне доллар просел на 9 коп.; курс евро остался практически неизменным, прибавив 1 копейку.

О невиданных высотах, на которые взлетел курс американской валюты, сообщил финансист Ульф Линдал, глава компании A. G. Bisset Associates, которая специализируется на исследованиях валютных рынков. Выступая на ежегодной конференции трейдеров, он сообщил, что относительно других "твердых" валют доллар находится на максимуме. По оценке эксперта, фунт стерлингов недооценен на 27%, иена – на 37%, евро – на 22%.

Впрочем, совсем скоро картина изменится: доллар, по словам Линдала, пребывает в начале долгосрочного нисходящего тренда, передает "Эксперт". Многие специалисты готовы с этим поспорить. По их мнению, доллар сегодня приобрел исключительные качества главной резервной валюты, при этом США превратились в одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов.

Что же касается других ключевых валют, то они из-за слабости экономик крайне уязвимы, а их перспективы остаются крайне неопределенными на ближайшие годы. Все это позволяет американской валюте пользоваться дополнительным преимуществом в сравнении с евро.

На рубль долларовые циклы влияют крайне опосредованно. Для национальной валюты больший вес имеют другие факторы. Пока что они складываются в пользу "россиянина".

Во-первых, на этой неделе инвесторы сосредоточатся на расшифровках заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых должна подтвердить курс регулятора на приостановку цикла повышения ставок. Данное обстоятельство снижает интерес инвесторов к американским ценным бумагам и создает дополнительный спрос на российские активы, а значит, рубль будет расти.

Во-вторых, в нашей стране наступает очередной налоговый период, который всегда позитивно сказывается на рублевых котировках.

"На следующую неделю в РФ приходится пик налоговых выплат – 25 февраля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля – налог на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 890 млрд рублей",

– сообщил в интервью "Прайму" главный аналитик "Промсвязьбанка" Михаил Поддубский.