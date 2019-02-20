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Доллар взлетит из-за "адских санкций"

Фото: www.globallookpress.com
Курс рубля резко снизится по вине Конгресса США

Самочувствие российской валюты в ближайшие дни, а то и недели будет напрямую зависеть от действий американских властей по усилению ограничительных мер в отношении нашей страны. Если события будут развиваться по жесткому сценарию, стремительного падения рублю не избежать.

Пока что инвесторам удается сохранять присутствие духа, что сказывается на относительной устойчивости рублевого курса. Сегодня на Московской бирже рубль незначительно снижается в цене к доллару и евро. К 11:16 мск американская валюта подорожала на 5 копеек, до 65,81 рубля, единая европейская поднялась на 13 копеек, до 74,7 рубля, сообщается на сайте торговой площадки.

В настоящий момент на стороне российской валюты играют весомые факторы поддержки. Среди них выделяются налоговый период и стабильная цена на нефть в районе $65 за баррель европейской марки Brent, отмечает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию "СМП-банка" Владимир Помыткин.

 Фото: pixabay.com 

Позитивное влияние на рубль окажут и аукционы по размещению облигаций федерального займа.

"Минфин на среду, 20 февраля, запланировал аукционы остатков ОФЗ... Вероятно, что спрос вновь будет достаточно высоким, что и поддерживает рубль в стремлении укрепиться",

приводит "Прайм" мнение аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

С конца этой недели на первый план выйдет санкционный вопрос. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в ближайшие дни для рубля есть два сценария развития событий, передает "Российская газета".

Первый предполагает, что внесенный в верхнюю палату Конгресса законопроект, который предусматривает серьезное расширение санкций на российские банки, энергетические компании и проекты, а также покупку российского госдолга зарубежными инвесторами, так и не будет представлен широкой публике. В этом случае российская валюта, вероятно, сможет удержаться в коридоре 65,8-66,5 рубля за $1.

Фото: commons.wikimedia.org

Во втором сценарии санкционный законопроект будет размещен, и это фактически означает, что в определенной перспективе жесткий формат санкций будет рассматриваться американскими представителями власти. При этом рассмотрение жестких санкций не гарантирует их реализации, отмечает Покатович.

По его словам, при реализации этого сценария геополитическое давление на рубль возрастет, что может ослабить курс российской валюты до 67 рублей за $1.

Андрей ФИЛАТОВ
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