Курс американской валюты обвалится в обозримом будущем

В ближайшие годы "американец" утратит статус основной резервной валюты, что приведет к его полному обесцениванию. Такой прогноз сделала Федеральная резервная система США, и крупнейшие инвесторы полностью с ним согласились.



В настоящий момент доллар дешевеет к рублю. По данным Московской биржи, к 13:57 мск американская денежная единица опустилась на 12 коп., до 65,51 рубля. Европейская валюта тем временем подешевела на 18 коп., до 74,29 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Нынешний спад американской валюты вызван колебаниями нефтяных котировок. Соглашение ОПЕК+ о снижении объемов добычи в ряде стран привело к заметному повышению цен на черное золото. Данное обстоятельство помогло рублю укрепиться.

Российская валюта, впрочем, не застрахована от неприятностей. Над рублем по-прежнему нависает угроза введения новых санкций. Как следует из внесенного в Сенат США законопроекта, ограничения направлены против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга. Если реализуется худший сценарий, рубль может заметно просесть.

В более отдаленной перспективе доллару уготована незавидная судьба. Пока что американская валюта сохраняет ключевую роль в международной торговле, однако с каждым годом возникает все больше факторов, играющих против нее. Обвалы на американском фондовом рынке происходят с пугающей инвесторов регулярностью, и это затрагивает рынки других стран. Чтобы защититься от неприятных последствий, миру нужна другая резервная валюта, например виртуальная валюта Международного валютного фонда – специальные права заимствования, отмечает РИА "Новости".

Россия, Китай, Индия, Турция и другие страны снижают долю доллара в своих золотовалютных резервах. О намерении ограничить использование американской валюты в расчетах объявил Евросоюз. Центробанки, которые сейчас держат большую часть резервов в долларах, будут все активнее избавляться от американской валюты. И это грозит США большими проблемами.

Аналитики инвестбанка JPMorgan Chase говорят о том, что снижение начнется к концу 2019 г., и переломить этот тренд доллар не сможет. "В конечном итоге нас ждет падение доллара в течение многих лет", – говорили эксперты.

По мнению основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэя Далио, о плавном снижении говорить не приходится. В какой-то момент доллар просто рухнет, не выдержав тяжести "тройного дефицита" в американской экономике: дефицита бюджета, торгового баланса и счета текущих операций, уверен миллиардер.